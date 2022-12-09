Прем’єр-міністр Індії Моді відмовився від зустрічі з Путіним через ядерні погрози Україні, – Bloomberg

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від традиційної щорічної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним через ядерні загрози Кремля Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами обізнаних джерел, Моді вирішив не проводити щорічний особистий саміт з Путіним після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу під час пандемії COVID-19 у 2020 році. У грудні 2021 року Путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію – це була його перша поїздка за межі пострадянського простору після початку пандемії.

Джерела Bloomberg вказують, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі та Москвою, проте, за їх словами, Моді вважає, що зустріч з російським президентом зараз не принесе йому вигод.

Скасування саміту підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.