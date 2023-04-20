Політика

Потрібно швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО, – Резніков

20 Квітня 2023 10:24
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зброя, Резніков

Україні необхідно швидко побудувати багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, до якої входили б винищувачі у стилі НАТО.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

“Нашим першочерговим завданням є швидка побудова багаторівневої системи ППО/ПРО”, – написав Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що отримання Україною систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та винищувачів МіГ-29 – найнедавніші, але не останні кроки на шляху до цієї мети.

“З огляду на варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі в стилі НАТО. Ми багато разів чули “ні, це неможливо”. Але я на власні очі бачив, як неможливе може стати можливим”, – написав Резніков.

Міністр оборони заявив, що Україна ніколи не забуде, як “завдяки співчуванню та допомозі наших друзів ми змогли зберегти світло та тепло в наших будинках минулої зими”.


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