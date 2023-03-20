Попи УПЦ МП штурмують Банкову і вимагають зустрічі з Зеленським

Члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.

Про це повідомив митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич).

“Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента щоб зустрітися з Президентом України В. О. Зеленським”, – написав він у фейсбуці.

Серед них – митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь), а також митрополит Лука Запорізький, який ще в грудні 2022 року зустрічався зі своіми підлеглими на окупованих територіях, намовляючи їх попроситися під підпорядкування РПЦ.

Наразі священнослужителі вимагають, щоб Зеленський вийшов до них.