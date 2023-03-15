Політика

Попи УПЦ МП просять Зеленського не виселяти їх з Києво-Печерської лаври

15 Березня 2023 15:35
31
читать на русском →
церква

Представники Української православної церкви московського патріархату закликали не виселяти їх з Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться у відеозверненні, у якому зокрема взяв участь митрополит Павло (Лебідь) — намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, який наразі займає частину Києво-Печерської лаври.

Павло сказав, що вони звертаються до української влади, зокрема до президента Володимира Зеленського. Намісник нагадав слова глави держави про те, що влада не повинна втручатися у життя церкви.

«Віримо, що будуть скасовані ці постанови, накази, що і надалі розпочнеться співпраця з музеєм, надалі ми будемо робити все те, що робити. А ми зберігали святиню… Звертаємось до тих, хто чинить це неподобство. Тому що вже лунають і приходять на територію С14 й інші організації, що будуть нас різати і викидати з цієї святині.», — сказав Павло.

Ще один священник сказав, що ще перед виборами у Києво-Печерській лаврі йому Бог нібито повідомив, що президентом буде Володимир Зеленський. За словами цього представника УПЦ МП, тоді він про це через друга передав Зеленському, а той відповів, що якщо його оберуть, він «навіть похреститься».

«Я всім це розповів. Всі брати монастиря, прихожани, всі молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом. І тепер його прошу: якщо ми за нього молилися, щоб він став президентом — щоб він нашу лавру не ображав, а навпаки — захищав», — сказав священник.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2023 15:56
19

Дев’ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Leopard, – Остін
15 Березня 2023 16:07
14

У Харкові запускають наземний електротранспорт
15 Березня 2023 14:53
29

Рейтинг довіри українців очолюють ЗСУ
15 Березня 2023 13:49
149

Правоохоронці показали наслідки ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова
15 Березня 2023 12:39
128

Американський телеканал реконструював збиття російським винищувачем дрона-розвідника США (відео)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки