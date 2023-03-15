Попи УПЦ МП просять Зеленського не виселяти їх з Києво-Печерської лаври

Представники Української православної церкви московського патріархату закликали не виселяти їх з Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться у відеозверненні, у якому зокрема взяв участь митрополит Павло (Лебідь) — намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, який наразі займає частину Києво-Печерської лаври.

Павло сказав, що вони звертаються до української влади, зокрема до президента Володимира Зеленського. Намісник нагадав слова глави держави про те, що влада не повинна втручатися у життя церкви.

«Віримо, що будуть скасовані ці постанови, накази, що і надалі розпочнеться співпраця з музеєм, надалі ми будемо робити все те, що робити. А ми зберігали святиню… Звертаємось до тих, хто чинить це неподобство. Тому що вже лунають і приходять на територію С14 й інші організації, що будуть нас різати і викидати з цієї святині.», — сказав Павло.

Ще один священник сказав, що ще перед виборами у Києво-Печерській лаврі йому Бог нібито повідомив, що президентом буде Володимир Зеленський. За словами цього представника УПЦ МП, тоді він про це через друга передав Зеленському, а той відповів, що якщо його оберуть, він «навіть похреститься».

«Я всім це розповів. Всі брати монастиря, прихожани, всі молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом. І тепер його прошу: якщо ми за нього молилися, щоб він став президентом — щоб він нашу лавру не ображав, а навпаки — захищав», — сказав священник.