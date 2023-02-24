Польща сьогодні відправить Україні перші танки Leopard 2, – Bloomberg

Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2. Перші з них відправлять вже сьогодні, 24 лютого.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про це під час своєї поїздки до Києва. Таку інформацію ЗМІ розповіло анонімне джерело.

Зазначимо, що Моравецький справді 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення, приїхав до України.

Секретар правлячої партії “Право і справедливість” Кшиштоф Соболевський повідомляв, що польський прем’єр візьме участь у засіданні українського парламенту. Також говорили, що чиновник приїхав з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.