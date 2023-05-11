Політика

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

11 Травня 2023 18:27
86
читать на русском →
зброя, польща

Уряд Польщі передав Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

Про це повідомило постійне представництво Польщі при Європейському Союзі.

Як зазначили у диппредставництві Варшави при ЄС, Україна отримала до 325 із 575 переданих Заходом танків від Польщі, що більше, ніж із боку решти союзників.

“Крім того, із 28 літаків, які вже передали Києву, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29”, – написало постпредство у Twitter.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 18:27
86

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
11 Травня 2023 20:38
21

У Харкові планують перейменувати парк Горького
11 Травня 2023 19:04
21

Тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ відбили понад 30 атак, – Генштаб
11 Травня 2023 16:15
51

Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес
11 Травня 2023 15:54
62

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки