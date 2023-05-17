Політика

Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29, – Дуда

17 Травня 2023 13:07
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Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами у Рейк’явіку на саміті Ради Європи, інформує wPolityce.pl.

За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.

“Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити”, – заявив Дуда.


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