Політика

Польща хоче вдвічі збільшити свою армію

28 Липня 2023 09:11
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польща

В уряді Польщі заявили, що в армії країни відновлюють військові частини та створюють нові, щоб збільшити її чисельність майже вдвічі.

Про це заявив віцепрем’єр Ярослав Качинський під час візиту до міста Кодень у Люблінському воєводстві, що біля кордону з Білоруссю, повідомляє Polskie Radio.

За його словами, польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. А згодом може з’явитися додаткова дивізія.

“Одним з головних завдань, можливо, навіть головним завданням держави… є захист безпеки. Безпеки у всіх вимірах”, – сказав Качинський.

Він додав, що влада займається посиленням кордону з Білоруссю, зокрема, зводить паркани і встановлює “всілякі електронні пристроїв” для захисту кордону.


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