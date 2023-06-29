Лонгріди

Politico: “червоні лінії” Путіна є гнучкішими, ніж вважали раніше

29 Червня 2023 14:26
37
читать на русском →
путін

Після заколоту в Росії американські посадовці підозрюють, що так звані “червоні лінії” Володимира Путіна є гнучкішими, ніж вважалося раніше, у тому числі щодо питання постачання озброєння Україні.

Про це пише Politico.

Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії.

Це змусило декого (на Заході) замислитися над тим, чи можуть вони піти далі і надати Україні смертоноснішу зброю з більшою дальністю дії – в тому числі і F-16.

Вони думають: червона лінія Путіна може бути м’якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи у вівторок на запитання, чи може хаос у російській армії стимулювати контрнаступ України, заявив: “Я думаю, що є певна можливість”.

Однак він додав, що американські чиновники все ще чекають, щоб побачити, як розвиватимуться події.

Як наголошує видання, у короткостроковій перспективі очевидно, що саміт НАТО, який відбудеться через два тижні в Литві, набуде нової актуальності. Блінкен натякнув на “потужний пакет для України”, який буде представлений лідерами НАТО у Вільнюсі. Але також можливо, що плани альянсу щодо можливого вступу України можуть змінитися, враховуючи військову слабкість Росії і цілком реальну перспективу громадянської війни на її кордонах.

Президент Eurasia Group Ян Бреммер вважає, що “це все ще висока планка (для потенційного членства України в НАТО), тому що 31 країна (НАТО) має сказати “так”.

“Але це допоможе. У Заходу тепер менше причин турбуватися про передбачувані червоні лінії Путіна, і більше причин турбуватися про те, як підготуватися до дестабілізованої, непередбачуваної ситуації в Росії”.

Як повідомляє Politico, на думку одних аналітиків, “стриманість” Путіна під час угоди з Пригожиним може бути ознакою його раціональності, на думку інших – ослаблений диктатор може стати ще більш божевільним.

Крихкість путінського режиму також змушує деяких американських посадовців детальніше розглядати можливість постпутінської Росії – і ядерного запасу, який може стати ще більш дестабілізуючим фактором для світового порядку.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Червня 2023 15:28
27

Після заколоту вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, – вважає Буданов
29 Червня 2023 16:25
18

Гауляйтера Запоріжжя Балицького засуджено на 15 років
29 Червня 2023 15:12
43

На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення
29 Червня 2023 13:12
70

Прокуратура взялася за одеського військкома
29 Червня 2023 12:29
66

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки