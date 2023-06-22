Політика

Початок контрнаступу не виправдав очікувань Заходу, але там “зберігають оптимізм”, – CNN

22 Червня 2023 17:56
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війна

Наразі контрнаступ України виявляється менш успішним, ніж очікував Захід, але варто враховувати, що це лише початкова стадія.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних двох західних посадовців і військового високопосадовця США.

Видання зазначає, що російські війська виявилися більш компетентними в обороні, ніж очікувалося, а ЗСУ виявились “вразливими” перед мінними полями.

За словами одного зі співрозмовників CNN, контрнаступ України “не виправдовує очікувань на жодному з фронтів” Російські оборонні лінії виявились добре укріпленими, а російським військам вдається підривати українську бронетехніку за допомогою ракет, мін, а також авіації.

Водночас джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії, і США та їхні союзники “зберігають оптимізм” та вважають, що українські сили зможуть з часом звільнити більше території.

Також джерела зауважили, що українські війська пристосувалися до тактики й оборони ворога, зокрема досягнули більшого успіху у виявленні цілей та знищенні російської авіації.

Зрештою, за словами одного із західних посадовців, контрнаступ стає “важким випробуванням” для України і Росії, причому обидві сторони зазнають великих втрат.

“Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати Росія”, – запевнив один зі співрозмовників CNN.


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