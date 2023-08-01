Плану навчання українських пілотів на F-16 досі немає – CNN

Країни Європи не передавали на затвердження Сполучених Штатів Америки план навчання українських пілотів на F-16. Це необхідна умова для початку тренувань.

Про це неназвані офіційні особи розповіли CNN.

За їхніми словами, адміністрація президента США Джо Байдена не отримувала остаточного плану тренувань українських пілотів. Тому країна не може схвалити передачу специфічного для F-16 обладнання та матеріалів, включаючи льотні тренажери та навчальні посібники.

Неназвані представники американських оборонних відомств повідомили журналістам, що США все ще вирішують, чи направляти американських пілотів для навчання українців. Але жодних рішень не прийматимуть, доки не буде затверджено остаточний план навчання.

У той же час, представник Міністерства оборони Данії надав виданню попередню концепцію навчання пілотів України. У ній міститься інформація про те, що підготовка пілотів та наземного персоналу проводитиметься протягом шести місяців на кількох об’єктах, включаючи авіабазу “Скридструп” у Данії.

У документі також зазначено, що авіаційна коаліція погодилася надати для навчання “мовних експертів, пілотів, наземний екіпаж, інструкторів, літаки чи фінансування у разі потреби”.