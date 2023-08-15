Північна Македонія приєдналася до “гарантій безпеки” для України

Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у twitter.

“Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами”, – написав Зеленський.