Північна Македонія приєдналася до “гарантій безпеки” для України

Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у twitter.
“Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами”, – написав Зеленський.
Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023