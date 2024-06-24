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Парламент Північної Македонії затвердив новий уряд
24 Червня 2024 08:55
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македонія
Прапор Македонії / AP

Парламент Північної Македонії у неділю затвердив новий склад уряду на чолі із 46-річним правоцентристом Християном Міцкоським після парламентських виборів у травні.

Про це повідомляє AP.

Загалом 77 депутатів 120-місцевого парламенту проголосували за новий уряд, 22 – проти. Ще 21 депутат був відсутній під час голосування.

Очолювана Міцкоським ВМРО-ДПМНЄ на парламентських виборах 8 травня отримала 58 місць – для формування одноосібної більшості їй не вистачило три місця.

Згодом Міцкоський оголосив про коаліційну домовленість з етнічною албанською партією Vredi, яка має 14 депутатів, і невеликою лівою партією ZNAM, яка має шість депутатів.

Міцкоський пообіцяв продовжити зусилля своїх попередників, спрямовані на те, щоб привести Північну Македонію до ЄС.

Він також оголошував про плани знизити податки і підвищити пенсії, а також забезпечити зростання економіки на 5% цього року і знизити інфляцію до рівня не більше 2,5%.


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