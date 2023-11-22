Політика

Північна Македонія провела таємні навчання українських військових

22 Листопада 2023 16:24
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македонія

У вівторок, 21 листопада, Північна Македонія завершила проведення таємних навчань першої групи українських військових на власних базах.

Про це заявила міністерка оборони країни Слав’янка Петровська, повідомляє Balkan Insight.

Вона зазначила, що інформація про підготовку досі була конфіденційною «з міркувань безпеки».

За словами Петровської, навчання проводилися «на об’єктах, що належать армії Республіки Північна Македонія, щодо яких було прийнято відповідне рішення уряду».

Вона додала, що Північна Македонія, яка стала членом НАТО у 2020 році, продовжуватиме навчати українських військових протягом 2024 року і доти, «доки в цьому буде потреба».

Міністерка не уточнила, яку саме підготовку пройшли українські військові та скільки саме солдатів були присутні на навчаннях.

Зазначається, щом Північна Македонія стала другою після Румунії балканською країною, яка запропонувала військові бази на власній території для навчання українських бійців.


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