Політика

Переговори щодо продовження зернової угоди пройдуть у Стамбулі 10-11 травня – міноборони Туреччини

9 Травня 2023 17:13
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зерно

Переговори щодо продовження зернової угоди делегацій Туреччини, України, ООН та Росії передбачається провести у Стамбулі 10-11 травня. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише Anadolu.

Міноборони Туреччини повідомило, що до програми переговорів включено багатосторонні та двосторонні зустрічі.

“Запланований обмін думками щодо ефективної та безпечної роботи зернового коридору, обговорюватиметься питання продовження зернової угоди, яка має особливе значення для країн, що потребують”, – сказано в повідомленні.

Окремо обговорюватиметься питання безпечного повернення торгових судів Туреччини та їхніх команд, які заблоковані в портах України після початку повномасштабного російського вторгнення.


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