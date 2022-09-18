Політика

Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії

18 Вересня 2022 14:45
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У неділю 18 вересня у Єревані спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила військові дії Азербайджану проти Вірменії.

“Відбувся напад проти кордонів, суверенітету Вірменії. Вірменія для нас має важливе значення, і ми від імені Конгресу США засуджуємо смертельні атаки Азербайджану проти території Вірменії”, – заявила Ненсі Пелосі на спільному брифінгу зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном.

Вона додала, що США готові вислухати потреби Єревану в оборонній сфері.

“Ми тут, щоб поговорити з керівництвом Вірменії про те, що ми можемо зробити. Ми також готові вислухати потреби Вірменії у сфері оборонного співробітництва”, – запевнила Пелосі.


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