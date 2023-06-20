Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це він зазначив в Твіттері.

«Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв», – наголосив глава держави.