Політика

Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

20 Червня 2023 19:19
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голодомор

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це він зазначив в Твіттері.

«Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв», – наголосив глава держави.


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