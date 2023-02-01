Парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Парламент Болгарії 1 лютого проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Рішення ухвалили 134 голосами, а проти виступили 26 депутатів.

Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

За рішенням болгарського парламенту кожна остання субота листопада буде Днем вшанування і пам’яті жертв Голодомору.

У резолюції йдеться, що будь-яке заперечення, виправдання та применшення геноциду є ганьбленням пам’яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору.

Під час дебатів кілька депутатів, які виступали за ухвалення постанови, посилалися на звірства у нинішній війні росії проти України.

Прокремлівська партія «Возраждение» проголосувала проти резолюції, водночас кілька депутатів «Болгарської соціалістичної партії» не голосували.