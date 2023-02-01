Політика

Парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

1 Лютого 2023 17:17
14
голодомор

Парламент Болгарії 1 лютого проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Рішення ухвалили 134 голосами, а проти виступили 26 депутатів.

Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

За рішенням болгарського парламенту кожна остання субота листопада буде Днем вшанування і пам’яті жертв Голодомору.

У резолюції йдеться, що будь-яке заперечення, виправдання та применшення геноциду є ганьбленням пам’яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору.

Під час дебатів кілька депутатів, які виступали за ухвалення постанови, посилалися на звірства у нинішній війні росії проти України.

Прокремлівська партія «Возраждение» проголосувала проти резолюції, водночас кілька депутатів «Болгарської соціалістичної партії» не голосували.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2023 18:55
52

Росія готується до наступу, – Генштаб
1 Лютого 2023 17:17
14

Парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
1 Лютого 2023 16:36
109

Уряд провів низку кадрових змін. Хто позбувся посад
1 Лютого 2023 15:39
57

СБУ проводить заходи, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом, – Малюк
1 Лютого 2023 14:30
60

Аваков заявив, що під час обшуку в нього не знайшли нічого цікавого для слідства
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
усі думки