Політика

Палестинські бойовики обстріляли Ізраїль ракетами

10 Травня 2023 15:35
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ізраїль

Палестинські бойовики в секторі Гази обстріляли Ізраїль ракетами після того, як ізраїльські військові заявили, що завдали серії повітряних ударів по ракетних установках “Ісламського джихаду”.

Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомлень про постраждалих в Ізраїлі, де, як стверджується, було перехоплено більшість ракет, немає.

Одна з ракет, як повідомляється, влучила в будинок у південному місті Сдерот.

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово призупиняв посадку літаків.


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