Палестинські бойовики обстріляли Ізраїль ракетами

Палестинські бойовики в секторі Гази обстріляли Ізраїль ракетами після того, як ізраїльські військові заявили, що завдали серії повітряних ударів по ракетних установках “Ісламського джихаду”.

Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомлень про постраждалих в Ізраїлі, де, як стверджується, було перехоплено більшість ракет, немає.

Одна з ракет, як повідомляється, влучила в будинок у південному місті Сдерот.

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово призупиняв посадку літаків.