Політика

Пакт Росія-НАТО від 1997 року анульований війною проти України, а Польща зацікавлена в ядерній зброї, – канцелярія Дуди

28 Жовтня 2022 19:36
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польща

Польща вважає, що Росія своєю агресією проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох та додав, що країна зацікавлена у розміщенні ядерної зброї на своїй території, передає канцелярія польського президента.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща обговорювала зі США можливість участі у програмі Nuclear Sharing.

Після цього офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що зараз США не мають планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

Кумох висловив жаль, що у заяві представника Держдепу США фігурує 1997 рік.

“У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що ніяких додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати, – підкреслив він. – Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України”.

Він заявив, що Варшава вкрай зацікавлена у розміщенні сил НАТО у Польщі та участі у програмі Nuclear Sharing.


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