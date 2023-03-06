Політика

Орбан приїде у Київ “після виконання всіх передумов” – Сійярто

6 Березня 2023 12:44
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орбан

Візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується та відбудеться “після виконання всіх передумов”.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу N1.

“Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки”, – сказав Сійярто.

На уточнювальне запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що “ми отримали запрошення і цінуємо його”.

“Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося”, – сказав він.


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