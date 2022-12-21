Окупанти заявили про плани повернутись в Херсон у 2023 році

Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Сальдо, повернення правобережної частини Херсонщини є пріоритетною ціллю російських загарбників у 2023 році.

“Тобто вся причорноморська частина, яка була включена до складу Російської імперії у XVIII столітті, вона вся буде на своєму рідному місці”, – впевнений гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.