Окупанти віддали 50% металургійного комбінату Ілліча соратникам Кадирова, — ВВС

Співвласником із часткою 50% металургійного комбінату ММК ім. Ілліча у тимчасово окупованому Маріуполі наприкінці січня став підприємець із Чечні Валід Корчагін, який веде бізнес у родовому селі соратників Рамзана Кадирова.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

Згідно з розслідуванням, Корчагін відомий під іншим прізвищем Валід Геремєєв. Геремєєви — родичі депутата Держдуми РФ від Чечні Адама Делімханова, який, своєю чергою, вважається найближчим соратником Рамзана Кадирова.

Делімханов брав участь у захопленні Маріуполя: 21 квітня він опублікував у соцмережах фото на тлі Азовсталі.

Як прокоментував авторам розслідування Ілля Шуманов із Transparency International родина Геремєєвих отримала доступ до ММК ім. Ілліча як “нагороду” за те, що вони воювали в Україні.

“Приз” дістався невідомому Корчагіну, можливо тому, що Геремєєви всі на посадах — або держслужбовці, або правоохоронці, “вільного” чоловічого населення немає. Знайшли у цій лінії когось, хто може бути сімейним власником активів, і передали їх йому”, – вважає Шуманов.