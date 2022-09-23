Політика

Окупанти розпочали псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України

23 Вересня 2022 09:28
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23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російські загарбники розпочали псевдореферендуми.

Так зване “голосування” триватиме до 27 вересня. Попередні підсумки так званого “голосування” окупанти планують оголосити 27-28 вересня.

У Запорізькій та Херсонській областях на “голосування” винесено питання: “Ви за вихід області зі складу України, утворення областю самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб’єкта Російської Федерації?”.

На окупованій з 2014 року території Донецької та Луганської областей люди запитуватимуть: “Ви за входження до складу Росії на правах суб’єкта федерації?”.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти підготувалися до зйомок пропагандистських сюжетів про “активну участь місцевих жителів”.

Зокрема, у Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що явка є обов’язковою. Тих, хто не братиме участі у “голосуванні”, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з’явиться, передадуть терористам “мгб лнр”.

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто в період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу житла та примусу людей брати участь у так званому “референдумі”.


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