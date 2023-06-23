Політика

Обама не помітив збройного вторгнення росіян в Крим

23 Червня 2023 19:21
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крим

Колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію Росією Криму та її вторгнення на Донбас, пояснив відсутність активної підтримки Києва з боку Заходу в порівнянні з подіями 2022 року.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За словами Обами, Україна у 2014 році “не була Україною, про яку говоримо сьогодні”.

“Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою”, – додав він.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк швидко відповів на таку скандальну заяву Обами. За його словами, колишній президент США таким чином займається легалізацією та виправданням окупації Криму.

Він наголосив, що в такому разі не потрібно дивуватися, що сьогодні триває повномасштабна агресія росіян у Європі, яка забирає багато людських життів, міжнародного права не існує, а РФ використовує трибуни міжнародних інституцій для пропаганди війни.

“Сучасний російський авторитарний (нацистський) режим є нахабним відображенням специфічної довоєнної “західної політики”. Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?” – наголосив Подоляк.


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