Нова військова допомога дозволить Україні наступати, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату “Рамштайн”, привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну.

Слова генсека наводить видання Spiegel.

Той факт, що Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки, матиме величезне значення для неї, сказав Столтенберг.

Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію, додав Столтенберг.

На питання, чи завдає Німеччина шкоди європейській єдності через те, що вона ще не дала згоду на поставку Leopard 2, Столтенберг відповів, що “консультації триватимуть”. Він нагадав, що з початку війни різновиди підтримки постійно змінювалися.

Генсек також підкреслив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.

“Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах”, – сказав він.