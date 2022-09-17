Політика

Німеччина схвалила продаж Україні артустановок RCH-155

17 Вересня 2022 13:04
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Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, про які Київ просив ще два місяці тому.

Про це повідомляє  Welt am Sonntag.

За інформацією газети, контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро. Його ще в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.

Як розповіли Welt am Sonntag джерела з українського боку, питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді.

Ще в п’ятницю посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що німецький уряд дав зелене світло продажу RCH-155.

“Це стане суттєвим внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом”, – сказав дипломат і додав, що сподівається на схвалення подальших аналогічних контрактів.

Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.


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Німеччина схвалила продаж Україні артустановок RCH-155
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