Німеччина перегляне питання щодо можливих поставок винищувачів Україні

Німецький уряд впродовж двох тижнів може переглянути свою позицію щодо можливого постачання Україні сучасних винищувачів західного зразка, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю DW.

«Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів», – сказав він у понеділок, 5 червня, в Індонезії.

У той же час керівник німецького міноборони відкинув ймовірність надання Україні найближчим часом далекобійних крилатих ракет Taurus.

«На даний момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього», – додав він.

Говорячи про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. Однак додав, що Берлін завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії, але «цілковито довіряє українським партнерам», оскільки вважає їх надійними.

Пісторіус зазначив, що німецьке суспільство та німецька політика за останній рік дійсно змінили думку.

«Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важке озброєння на три-п’ять мільярдів євро, я би не повірив», – зазначив він.

Глава міноборони ФНР додав, що під час візиту до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону говорить про недоцільність вимог негайного припинення війни, оскільки це означатиме успіх Росії. За його словами, саме Росія могла б зупинити війну, вивівши свої війська з України, тому припинення постачання зброї Києву не сприятиме миру.

«Україна – суверенна держава, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось ще. Це не залежить від нас», – підкреслив Пісторіус.