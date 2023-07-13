Політика

Народна депутатка від ОПЗЖ Плачкова написала заяву про складання мандату

13 Липня 2023 11:40
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рада, опзж

Депутатка Верховної Ради від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Тетяна Плачкова написала заяву про складання депутатського мандату.

Відповідний проєкт постанови з’явився на сайті парламенту.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія «Опозиційна платформа — За життя», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», — йдеться в постанові.

Депутат Ярослав Железняк відзначив, що фактична кількість депутатів у підсумку скоротиться до рекордно низького за всю історію — 404. При тому, що конституційний склад Ради складає 450 парламентарів.


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