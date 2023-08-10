Нардепів Гунька та Торохтія виключили з фракції “Слуга народу”

Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили із фракції “Слуга народу”.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

“Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу”, – заявив Арахамія.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, фігурантом яких став нардеп Богдан Торохтій. Так, за даними розслідувачів, дружина парламентаря Аліна Левченко у 2022 році придбала квартиру та приміщення у курортному місті в Болгарії, а також квартиру та паркомісце в Києві.

Також відомо, що нардеп з початку повномасштабної війни 8 разів виїжджав з України.

Нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він намагався “продати” землю Національній академії аграрних наук.

При цьому вчора суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.