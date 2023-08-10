Політика

Нардепів Гунька та Торохтія виключили з фракції “Слуга народу”

10 Серпня 2023 14:22
читать на русском →
слуга народу

Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили із фракції “Слуга народу”.

Про це повідомив  голова фракції Давид Арахамія.

“Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу”, – заявив Арахамія.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, фігурантом яких став нардеп Богдан Торохтій. Так, за даними розслідувачів, дружина парламентаря Аліна Левченко у 2022 році придбала квартиру та приміщення у курортному місті в Болгарії, а також квартиру та паркомісце в Києві.

Також відомо, що нардеп з початку повномасштабної війни 8 разів виїжджав з України.

Нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він намагався “продати” землю Національній академії аграрних наук.

При цьому вчора суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Серпня 2023 12:09

У Куп’янському районі Харківської області оголосили обов’язкову евакуацію
10 Серпня 2023 13:08

Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання
10 Серпня 2023 12:02

ВМС України оголосили тимчасові коридори до портів України
10 Серпня 2023 11:05

На автомобільних дорогах розпочнуть роботу ще 50 камер фіксації порушень
10 Серпня 2023 10:36

Четверо поплічників Медведчука отримали тюремні строки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
усі думки