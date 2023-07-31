Політика

Нардеп Холодов складає мандат

31 Липня 2023 17:11
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слуга народу, рада

Народний депутат від партії “Слуга народу” Андрій Холодов подав до Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук у Facebook.

“До Верховної ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України”, – написав Стефанчук.

Він уточнив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Кілька днів тому журналісти “Схем” оприлюднили власне розслідування про Холодов. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. У “Схемах” уточнювали, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.


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