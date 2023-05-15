Напівмертвого Лукашенка показали публіці

Після появи чуток про тяжку хворобу Лукашенка, білоруський диктатор з’явився на публіці.

Телеграм-канал «Пул первого» повідомляє, що сьогодні він «працює у центральному командному пункті ВПС та військ ППО. Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони».

Зазначимо, що це перша поява Лукашенка на публіці з 9 травня. Того дня на параді у Мінську Лукашенко вперше не виступав. Тим не менш, він стояв на параді і був на покладанні квітів до пам’ятника Перемоги.

Пізніше білоруські держЗМІ показали ще одне фото Лукашенка на тлі повідомлень про його тяжку хворобу.