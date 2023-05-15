Політика

Напівмертвого Лукашенка показали публіці

15 Травня 2023 17:39
139
читать на русском →

Після появи чуток про тяжку хворобу Лукашенка, білоруський диктатор з’явився на публіці.

Телеграм-канал «Пул первого» повідомляє, що сьогодні він «працює у центральному командному пункті ВПС та військ ППО. Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони».

Зазначимо, що це перша поява Лукашенка на публіці з 9 травня. Того дня на параді у Мінську Лукашенко вперше не виступав. Тим не менш, він стояв на параді і був на покладанні квітів до пам’ятника Перемоги.

Пізніше білоруські держЗМІ показали ще одне фото Лукашенка на тлі повідомлень про його тяжку хворобу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Травня 2023 18:04
76

Велика Британія направить в Україну сотні ракет великої дальності
15 Травня 2023 20:02
14

NYT: До Росії завозяться тисячі запчастин для літаків в обхід санкцій
15 Травня 2023 19:41
19

Бен Воллес: Росія може застосувати хімзброю, якщо контрнаступ України буде успішним
15 Травня 2023 18:27
46

Вечірнє зведення Генштаба ЗСУ
15 Травня 2023 16:17
21

Дві людини загинуло, одна поранена після обстрілу Дворічної
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки