Політика

Найближчими днями країни Заходу та Глобального Півдня обговорять «формулу миру» Зеленського — СNN

23 Червня 2023 21:21
12
читать на русском →
війна

Офіційні особи країн Заходу і Глобального Півдня обговорять мирний план президента України Володимира Зеленського на зустрічі в Данії, повідомляє СNN із посиланням на джерела.

Очікується, що зустріч у Копенгагені високопоставлених західних і українських чиновників відбудеться найближчими днями.

За словами джерела, очікується також участь представників Глобального Півдня.

Зеленський представив «формулу миру» з десяти пунктів на саміті G20 у листопаді 2022 року.

Вона включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 20:22
38

Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених
23 Червня 2023 19:07
15

Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, – Генштаб
23 Червня 2023 18:41
85

Зеленський дав доручення негайно звільнити з посади одеського “воєнкома”
23 Червня 2023 17:00
108

У ЗСУ підтвердили удар по базі Росгвардії у Генічеську
23 Червня 2023 16:48
81

Росіяни звели понтонну переправу після ударів по мостах біля Чонгара
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки