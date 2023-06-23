Найближчими днями країни Заходу та Глобального Півдня обговорять «формулу миру» Зеленського — СNN

Офіційні особи країн Заходу і Глобального Півдня обговорять мирний план президента України Володимира Зеленського на зустрічі в Данії, повідомляє СNN із посиланням на джерела.

Очікується, що зустріч у Копенгагені високопоставлених західних і українських чиновників відбудеться найближчими днями.

За словами джерела, очікується також участь представників Глобального Півдня.

Зеленський представив «формулу миру» з десяти пунктів на саміті G20 у листопаді 2022 року.

Вона включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України.