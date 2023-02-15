Над Київською областю літають повітряні кулі, РФ хоче відволікати нашу ППО, – Повітряні сили

Російські окупанти запускають повітряні кулі над територією України, щоб розсіювати увагу протиповітряної оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни запускають звичайні повітряні кулі над Україною, зокрема над територією Київської області 15 лютого.

“Це старі дідівські методи. Це не зонд, не аеростат, а просто повітряна куля, яка несе шматок металу. Ми ведемо радіолокаційну розвідку цілодобово. По повітряних кулях відпрацьовувати спеціальними засобами ніхто не буде”, — сказав Ігнат.

Він зазначив, що противник хоче, щоб ППО працювала по цих об’єктах, використовує їх як неправдиві цілі.

“Наші фахівці мають великий досвід збиття та виявлення подібних цілей. Зараз, якщо ППО відпрацювала, то це могли бути БПЛА, які запустили разом із кулями”, — наголосив спікер ПС.