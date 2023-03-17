Політика

На саміті ЄС розглянуть питання надання Україні мільйона снарядів, – Handelsblat

17 Березня 2023 17:18
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За даними німецького видання Handelsblatt, 23 березня на саміті Євросоюзу буде розглянуто питання надання Україні до кінця 2023 року одного мільйона артилерійських снарядів. Видання посилається на проєкт висновків саміту, який є в його розпорядженні.

Видання пише, що кілька членів ЄС, включно з країнами Балтії, а також з Польщею, Фінляндією та Румунією, домагаються, щоб до кінця року Україна отримала мільйон артилерійських снарядів.

Згідно з текстом документа, у ньому вітається “сприяння негайному забезпеченню України боєприпасами, зокрема через спільні закупівлі, з метою забезпечення одного мільйона артилерійських боєприпасів до кінця 2023 року”.

Видання зазначає, що документ ще не узгоджено остаточно, формулювання можуть бути змінені.

За його інформацією, Франція висловила підтримку ініціативі, Німеччина думає, але вже пообіцяла розмістити “термінові” замовлення на боєприпаси для України.


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