Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зараз перебуває із візитом у Брюсселі. Де вже завершив свою промову в Європейському парламенті.

Як повідомляє РБК-Україна, перед виступом у Європарламенті заслухали гімн України.

Головні заяви президента:

Для України шлях до Європи – шлях додому.

Тотальна війна, розв’язана Росією, не лише за територію в тій, або іншій частині Європи – її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та зброї від інших диктатур, зокрема, від іранського режиму.

Російський режим ненавидить будь-яку соціальність та різноманіття та свідомо інвестує в ксенофобію. Він намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те нелюдське, що було у 1930-1940-х роках. Але чи це навічно? Питання для всіх нас. Відповідь – ні.

Кремлю важливі лише гаманці, а 140 млн громадян – тіла, що несуть зброю

Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в сонові нашої з вами Європи. Цінність людського життя була повністю знищена і в РФ, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін – їх рідних та гаманців.

Всі інші для Кремля, всі 140 мільйонів громадян – лише тіла, здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе.

Сьогодні ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу і мусимо захиститися…Чи буде це можливим, якщо не здолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов’язкова перемога.

Доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії й зараз. Кожен і кожна – важливі. Кожен і кожна – сильні. Кожен і кожна здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу.

Ми не покладаємося на слова – ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом – ми стоїмо. Ми не втрачаємо час – ми змінюємося та змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і дбаємо про нашу Європу.

Вперше в історії Європейський союз надає допомогу такого масштабу…Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський завершив свою промову під гучні та довгі оплески, після чого пролунав гімн України та ЄС. Разом із главою Європарламенту Робертою Метсолою глава держави розгорнув на трибуні прапор ЄС.