Ми країна НАТО де-факто, залишилось стати нею де-юре, – Резніков

Україна де-факто країна НАТО, залишилось стати країною НАТО де-юре.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ефірі телемарафону.

“За ці місяці війни ми зробили реформу наших Збройних сил, якої не робилося 30 років. Західні партнери нам почали довіряти. Тому тільки артилерійських систем ми маємо більше восьми — сучасних, натівських. Це потребує додаткового навчання”, – сказав Резніков.

Водночас він зазначив, що сьогодні немає можливості на території України навчати військових поводженню з технікою, яку передають країни-партнери, бо вони будуть наражатися на небезпеку. Тому партнери запропонували свої полігони і фахівців.

“Наприклад, уряд Британії запропонував навчання 10 тисяч, потім ще 10 тисяч і далі 10 тисяч. Тобто 30 тисяч наших військових будуть поступово приїжджати повністю навчені. Крім того, вони будуть оснащені. Ми з вами країна НАТО де-факто, нам залишилось стати країною НАТО де-юре. Тому що багато нових стандартів ми освоїли за останній час”, – пояснив міністр оборони.

Також він наголосив, що українські військові не лише навчаються, а й передають свій реальний бойовий досвід партнерам.