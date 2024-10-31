Геловінська вечірка у Білому домі: Байдени роздавали солодощі, а президент США кусав дітей

Родина Байденів влаштувала традиційне святкування Гелловіну на Південній галявині президентської резиденції, яка була святково декорована до події.

Про це пише Newsweek.

Перша леді США Джилл Байден обрала для заходу костюм панди та пригощала маленьких гостей тематичною книгою “10 моторошних гарбузів”. Президент також активно долучився до святкування, спілкуючись із відвідувачами та роздаючи солодощі.

Особливу увагу привернув жартівливий момент, коли Джо Байден, розважаючи присутніх, зображував “кусання” малюків у святкових костюмах, зокрема, дитини, вбраної в костюм індички.