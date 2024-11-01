Суспільство

В Україні ввели “зимові” обмеження швидкості
1 Листопада 2024 07:12
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дорога, транспорт
Ілюстративне фото / Суспільне

З п’ятниці, 1 листопада, на дорогах України запроваджують “зимове” обмеження швидкості руху.

Зимовий період – це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, повідомили у Нацполіції.

Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Також водіям нагадують, що літні шини потрібно замінити на зимові, оскільки за температури від +4 до +7°C літня гума твердіє і це підвищує ризик аварій.


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