В Україні ввели “зимові” обмеження швидкості

З п’ятниці, 1 листопада, на дорогах України запроваджують “зимове” обмеження швидкості руху.

Зимовий період – це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, повідомили у Нацполіції.

Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Також водіям нагадують, що літні шини потрібно замінити на зимові, оскільки за температури від +4 до +7°C літня гума твердіє і це підвищує ризик аварій.