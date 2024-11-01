Політика

Польща розпочала будівництво лінії укріплень на кордоні з РФ
1 Листопада 2024 07:00
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польща, росія
Будівництво оборонних споруд у Польщі / Фото: Х/Дональд Туск

В рамках програми “Східний щит” Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень на кордоні з Росією.

Про це повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

“Почалося будівництво “Східного щита”. Перші роботи біля кордону з Росією”, — написав Туск у X.

Завершити роботи планують до 2028 року.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, національна програма стримування та оборони “Східний щит” є найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року.

Як пише RMF24, програма, на яку уряд оголосив про виділення 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів), передбачає, зокрема, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.


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