Польща розпочала будівництво лінії укріплень на кордоні з РФ

В рамках програми “Східний щит” Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень на кордоні з Росією.
Про це повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск.
“Почалося будівництво “Східного щита”. Перші роботи біля кордону з Росією”, — написав Туск у X.
Завершити роботи планують до 2028 року.
За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, національна програма стримування та оборони “Східний щит” є найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року.
Як пише RMF24, програма, на яку уряд оголосив про виділення 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів), передбачає, зокрема, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.
Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024