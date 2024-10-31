Україна готує офіційне звернення до Сеула щодо військової допомоги – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував якісно новий етап у військово-технічній співпраці між Україною та Південною Кореєю.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

Глава держави відзначив, що досі двосторонні відносини розвивалися переважно у фінансовій, гуманітарній та медичній сферах. Проте залучення Північної Кореї до бойових дій проти України створює нові передумови для поглиблення військової співпраці між Києвом та Сеулом.

“Найближчим часом мій представник відвідає Південну Корею з детальним запитом щодо військової допомоги. Ми особливо зацікавлені в отриманні артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони та інших критично важливих озброєнь”, – наголосив президент.