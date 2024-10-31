АРМА оголосило про продаж картин Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало продаж колекції картин Віктора Медведчука. Перші 35 лотів виставлено на “Прозорро.Продажі”.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Як йдеться в повідомленні, починаючи з 31 жовтня, організатор додаватиме нові лоти на “Прозорро.Продажі”, поки не буде виставлена вся частина колекції держзрадника, що складається із 136 картин.
Більшу частину картин Медведчука, які не мають культурну та історичну цінність, оцінили у майже 4 мільйони
Серед найдорожчих робіт:
- 392, 5 тис грн — Композиція з човнами (автор невідомий)
- 374, 4 тис грн — Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев)
- 349 тис грн — Трійка (автор – Стойлов Костянтин)
- 284, 8 тис грн — Коні (автор невідомий)
- 170,1 тис грн — Акт або іспанка (автор – Сергій Резніченко)
- 170,1 тис грн — Натюрморт зі стільцем (автор – Сергій Резніченко)
- 175,8 тис грн — Дівчина з кавуном (автор – Сергій Резніченко)
- 107,3 тис грн — Гірський пейзаж (автор – Михайло Сапатюк)
- 71,5 тис грн — Кримський аромат (автор – Муравська Наталія)
- 60,7 тис грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
- 54, 2 тис грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)