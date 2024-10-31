АРМА оголосило про продаж картин Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало продаж колекції картин Віктора Медведчука. Перші 35 лотів виставлено на “Прозорро.Продажі”.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Як йдеться в повідомленні, починаючи з 31 жовтня, організатор додаватиме нові лоти на “Прозорро.Продажі”, поки не буде виставлена вся частина колекції держзрадника, що складається із 136 картин.

Більшу частину картин Медведчука, які не мають культурну та історичну цінність, оцінили у майже 4 мільйони

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