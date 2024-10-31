Суспільство

АРМА оголосило про продаж картин Медведчука
31 Жовтня 2024 19:15
читать на русском →
аукціон, Медведчук
Картини Медведчука / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало продаж колекції картин Віктора Медведчука. Перші 35 лотів виставлено на “Прозорро.Продажі”.

Про це повідомляє пресслужба АРМА. 

Як йдеться в повідомленні, починаючи з 31 жовтня, організатор  додаватиме нові лоти на  “Прозорро.Продажі”, поки не буде виставлена вся частина колекції держзрадника, що складається із 136 картин.

Більшу частину картин Медведчука, які не мають культурну та історичну цінність, оцінили у майже 4 мільйони

Серед найдорожчих робіт: 

  • 392, 5 тис грн — Композиція з човнами (автор невідомий)
  • 374, 4 тис грн — Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев)
  • 349 тис грн — Трійка (автор – Стойлов Костянтин)
  • 284, 8 тис грн — Коні (автор невідомий)
  • 170,1 тис грн — Акт або іспанка (автор – Сергій Резніченко)
  • 170,1 тис грн — Натюрморт зі стільцем (автор – Сергій Резніченко)
  • 175,8 тис грн — Дівчина з кавуном (автор – Сергій Резніченко)
  • 107,3 тис грн — Гірський пейзаж (автор – Михайло Сапатюк) 
  • 71,5 тис грн — Кримський аромат (автор – Муравська Наталія)
  • 60,7 тис грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
  • 54, 2 тис грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Жовтня 2024 19:22

ДСНС завершила рятувальні роботи в дев’ятиповерхівці в Харкові
31 Жовтня 2024 18:29

У Харкові викрили агента російських військово-космічних сил, причетного до налаштування супутників-розвідників
31 Жовтня 2024 18:18

Зеленський заявив, що очікує бойового зіткнення з військовими КНДР
31 Жовтня 2024 17:09

Зеленський ще може скасувати переведення годинників – Стефанчук
31 Жовтня 2024 16:23

Батько отримав довічне за систематичне гвалтування та сексуальне насилля над доньками
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки