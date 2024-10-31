Суспільство

Опалювальний сезон почався всюди, крім Одеської та Херсонської областей
31 Жовтня 2024 20:28
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опалювальний сезон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко під час телемарафону “Єдині новини” представив детальний звіт про старт опалювального сезону в країні.

За оприлюдненими даними, вже працює 71% котелень, що забезпечує теплом 37% житлового фонду України. Найвищі показники підключення демонструють західні області: Волинська та Житомирська досягли 100% підключення, Рівненська – 99,8%, Тернопільська – 99,9%, Чернівецька – 99,0%, Чернігівська – 98,3%.

Також до централізованого опалення підключено значну частину соціальної інфраструктури: 73% дошкільних закладів, 65% навчальних установ та 69% медичних закладів. У Києві, через погіршення погодних умов, розпочато підключення житлових будинків.

Особлива увага приділяється підготовці до можливих критичних ситуацій через загрозу російських атак на енергетичну інфраструктуру. Заздалегідь розроблено плани реагування для кожного регіону та громади.

Активно впроваджуються проєкти з розподіленої генерації тепла та електроенергії у таких містах як Харків, Ладижин, Бурштин, Українка, Добротвір, Зеленодольськ та Шостка.

Для прифронтових громад дев’яти областей – Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Одеської – спільно з Міненерго та міжнародними партнерами забезпечується постачання резервного обладнання.


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