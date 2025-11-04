Готовність України до зими: Свириденко розповіла про рішення енергетичного штабу

Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу за участі міністерств і компаній енергосфери. Обговорили готовність системи до зими, запуск опалювального сезону, розвиток розподіленої генерації та заходи підтримки прифронтових регіонів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наше завдання – пройти з теплом всю зиму”, – зазначила Свириденко.

Реклама

Реклама

Серед ключових тем засідання Антикризового енергетичного штабу були запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів, нарощування генерації. Окрему увагу уряд приділив розвитку розподіленої генерації, яка дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт таких потужностей й робота з нарощування триває.

Особлива увага – прифронтовим областям, де Росія системно обстрілює енергетичні об’єкти.

“Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у разі відключень. Усі вони забезпечені пальним і засобами зв’язку”, – повідомила Свириденко.

У межах програм Зимової підтримки уряд зберігає фіксовані ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський оголосив про запланований офіційний старт опалювального сезону в Україні на 28 жовтня. Водночас у деяких громадах тепло в соціальні заклади почали подавати ще раніше.