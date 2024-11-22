Суспільство

У Кривому розі критична ситуація з опаленням – Мінрозвитку
22 Листопада 2024 10:48
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кривий ріг, опалювальний сезон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Наразі близько 110 тисяч мешканців Кривого Рогу залишаються без опалення. В місті без тепла перебувають 934 житлові будинки, 11 лікарень, 43 навчальні заклади та територіальний центр соціального захисту.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков провів термінову нараду щодо проблеми з опаленням у Кривому Розі.

“Станом на сьогодні без тепла залишаються 934 житлові будинки, 11 медичних установ, серед яких Криворізька міська лікарня №16 з стаціонаром, 43 навчальні заклади та територіальний центр соціального захисту, що впливає на близько 110 тисяч мешканців”, – йдеться в повідомленні міністерства.

Шкураков заслухав доповіді керівництва міської влади, обласної військової адміністрації, представників НАК “Нафтогаз” і Криворізької ТЕЦ. Він дав доручення оперативно розробити план відновлення теплопостачання для всіх абонентів міста з чіткими термінами, визначеними відповідальними особами та механізмом щоденного звітування.

“Зрив опалювального сезону неприпустимий, адже це загрожує життю та здоров’ю тисяч людей. Всі відповідальні органи повинні діяти швидко і злагоджено, щоб вирішити проблему якомога скоріше. Теплопостачання в Кривому Розі має бути відновлено без затримок”, – наголосив Шкураков.

ДСНС разом з місцевою владою готові розгорнути додаткові Пункти Незламності, якщо в цьому буде потреба.


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