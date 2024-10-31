ДСНС завершила рятувальні роботи в дев’ятиповерхівці в Харкові

Рятувальні роботи у дев’ятиповерхівці, по якій влучили окупанти 30 жовтня завершені. В результаті атаки загинули три людини, серед них діти 13 та 15 років.

Про це повідомляє ДСНС

“У результаті ворожого удару 3 людей загинули, з них 2 дітей, ще 36 осіб постраждало”.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучили рятувальників рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 32 людям.