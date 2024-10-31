До 158 зросла кількість загиблих в результаті повеней у Іспанії 

Кількість загиблих в результаті повеней у Іспанії зросла до, щонайменше, 158 людей.

Про це повідомило El Mundo.

Як повідомили журналісти, бригади швидкої допомоги шукають тіла в автомобілях, серед уламків, затоплених перших поверхів і приміщень та пошкоджених будівель.

Кількість загиблих вже зросла до, щонайменше, 158 людей. Як зазначили журналісти, 155 загиблих зафіксували в одній лише Валенсії, двоє людей загинули у Кастилії-Ла-Манчі, ще одна людина – у Малазі.

Найбільшу кількість загиблих зафіксували у 25-тисячному місті Пайпорта, поблизу Валенсії, де, за словами мера, загинуло 62 людини.

Як повідомило агентство Reuters, рятувальники виявили тіла восьми людей, які опинилися в пастці в гаражі. Мер Валенсії Марія Хосе повідомила журналістам, що серед восьми тіл, знайдених утопленими в гаражі в передмісті міста Ла Торре, був місцевий поліцейський.

У тому ж районі, додала вона, 45-річну жінку також знайшли мертвою у власному будинку.

Невідома кількість людей досі вважається зниклою безвісти, і жертв може бути більше. У муніципалітеті Летур в Альбасете шукають п’ятьох людей.