Суспільство

Грузинська опозиція запланувала другу акцію протесту проти визнання результатів парламентських виборів 
31 Жовтня 2024 21:15
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грузія, протест
Ілюстративне фото з відкритих джерел

4 листопада опозиція Грузії проведе другу акцію протесту проти визнання результатів парламентських виборів від 26 жовтня.

Про це пише SOVA.

Одна з лідерок опозиційної коаліції “Сильна Грузія” Анна Долідзе заявила на пресконференції, що протест стосовно результатів виборів є мирним і він продовжиться.

“Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться”, – зазначила вона.

У матеріалі додають: рішення щодо протесту ухвалили опозиційні партії, що не визнають результатів виборів, оголошених ЦВК, після спільних консультацій в офісі “Сильної Грузії”.


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