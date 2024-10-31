Незалежно від результатів виборів у США Україна не піде на територіальні поступки – Зеленський: 

Україна не віддасть свої території, яким би не був результат виборів в Америці.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

Президент наголосив, що незалежно від того, хто переможе на виборах у Сполучених Штатах, або якщо політична підтримка США зміниться Україна не піде на компроміс щодо своїх територій.

“Новий президент Сполучених Штатів може або посилити підтримку України, або послабити. Послаблення підтримки України дасть Росії можливість більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда”.

Коментуючи можливість зміни політики США у випадку перемоги кандидата Дональда Трампа, Зеленський висловив занепокоєння щодо потенційного тиску на Україну.

“У випадку Трампа (кандидат у президенти США Дональд Трамп – ред.) те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко й знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо”.

Президент каже, що Україна не визнає свої окуповані території російськими, “хоч би хто чого хотів, хоч би хто переміг у Сполучених Штатах і хоч би скільки ще Путін був лідером РФ – це неможливо”.

“Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував”, – зауважив Зеленський.

Коментуючи військову операцію України в Курській області РФ, Зеленський зазначив, що “нам не потрібна їхня територія”.

“Ми нічого не окупували – ми зробили буферну зону, ту, яку вони хотіли в цьому напрямку зробити проти нас… Ми не збираємося там жити, ми не збираємося захоплювати їхні території – нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим”.