Кримінал

У Харківській області загинула дівчина після жорстокого насильства неповнолітнього сусіда
31 Жовтня 2024 18:42
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вбивство, харків
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Правоохоронці розкрили моторошні деталі злочину, який стався після святкування дня народження. Повертаючись додому, підлітки опинилися сам-на-сам, де юнак вчинив неймовірно жорстокий напад на дівчину.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За версією слідства, 17-річний підозрюваний після відмови дівчини вдався до насильства. Він завдав шість ударів цеглиною по голові, намагався задушити, вчинив зґвалтування, а потім із особливою жорстокістю облив потерпілу дизельним паливом і намагався підпалити.

Щастя, що раптовий дощ зупинив розповсюдження вогню. Сусід випадково помітив напівживу дівчину та викликав її матір. Незважаючи на термінову госпіталізацію та зусилля медиків, врятувати школярку не вдалося.

Злочинця затримано. Йому інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням, за що передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Психологічний портрет підозрюваного викликає особливе занепокоєння. Хлопець виховується без матері, яка покинула родину, коли йому було сім років. Раніше він вже демонстрував агресивну поведінку – зокрема, одного разу вдарив власну бабусю пляшкою по голові.

Правоохоронці досі не можуть з’ясувати мотиви такої нелюдської жорстокості. Сам підозрюваний не може пояснити причини скоєного.


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